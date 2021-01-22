طقس الجمعة.. مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية في عدد من المناطق

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية بمرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية فوق كل من منطقة طنجة والريف والأطلس المتوسط والسايس والساحل المتوسطي والسهول الممتدة شمال آسفي وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية، وصافية إلى قليلة السحب بوسط وجنوب البلاد، فيما ستتشكل سحب أخرى منخفضة ومرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح و الليل على السواحل الوسطى.

ويرتقب أن يبقى الطقس باردا نسبيا بكل من جبال الأطلس, جنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية -الشرقية، كما ستهب زوابع رملية خفيفة و محلية بالأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء, من القطاع الغربي بكل من منطقة طنجة والسهول الشمالية والسايس والمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والأطلس المتوسط، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال و أحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية و من الجنوب أو من الشمال أحيانا بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بمرتفعات الأطلس, وما بين 04 و09 درجات بكل من جنوب المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس، و السهول المتواجدة غرب الأطلس, و ستكون ما بين 10 و16 درجة بباقي جهات المملكة .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات, وما بين 14 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، السايس ومنطقة سوس، وما بين 21 و26 درجة بالجنوب الشرقي و شمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 26 و30 درجة في باقي الأقاليم الجنوبية.

أما بخصوص حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان غرب الحسيمة وهائج إلى قوي الهيجان بالشرق، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج بين طنجة ورأس غير وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.