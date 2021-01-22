الإمارات توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك الروسي

19 يناير , 2021

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الصحة الإماراتية وافقت اليوم الخميس على الاستخدام الطارئ للقاح (سبوتنيك في) الروسي للوقاية من كوفيد-19.

وقالت الوزارة إن العدد اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد وصل إلى 3529 اليوم الخميس، وذكرت وكالة أنباء الإمارات: "أظهرت نتائج الدراسات أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين."

وذكر صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الذي يروج للقاح في الخارج، أن التجارب بدأت في ديسمبر كانون الأول. وأعلنت أبوظبي هذا الشهر بدء التجارب.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات إن القرار يأتي "كجزء من جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لضمان زيادة مستويات الوقاية من الوباء وتوفير جميع الأدوات اللازمة لضمان صحة المواطنين والمقيمين" في البلاد.

وقال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إن ألف متطوع في أبوظبي تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح في إطار التجارب.

وكان مطورو اللقاح الروس قد قالوا إنهم توصلوا إلى أن الجرعة فعالة بنسبة 91.4 بالمئة في توفير الحماية، وهو (لقاح سبوتنيك في) هو ثالث لقاح يحظى بالموافقة في الإمارات.