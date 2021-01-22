دبي تعلق الأنشطة الترفيهية في مواجهة كورونا

أعلنت دبي الخميس تعليق إصدار التصاريح الترفيهية مؤقتا في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الإمارات العربية المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر "لضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية".

وأكد المكتب أنه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة أكثر من مئتي مخالفة لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي عشرين منشأة".

وأكد عدد من الفنادق في الإمارة لوكالة فرانس برس أنها ستواصل خدمة الزبائن ولكنها أشارت إلى أنه لم يعد من المسموح القيام بأنشطة ترفيهية مثل العروض أو منسقي الأغاني.

وأعلنت هيئة الصحة في دبي أيضا الخميس أنه تم توجيه جميع المستشفيات " بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية (غير الضرورية طبياً) حتى 19 من شباط/فبراير المقبل".

وقد فرضت الإمارة على الجميع وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع سنها عقوبات في حال مخالفة هذه القواعد.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات قدمت حتى الآن أكثر من مليوني جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين فيها، بحسب أرقام رسمية.