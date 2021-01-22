حريق في أكبر معهد لإنتاج اللقاحات في العالم في الهند

اندلع حريق في أكبر معهد لإنتاج اللقاح في الهند والعالم "سيروم اينستيتيوت أوف إنديا" الخميس، كما أظهرت صور بثها التلفزيون المحلي، لكن وسائل الإعلام أوضحت أن إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لم يتأثر.

وظهرت في لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد سيروم في بوني (غرب) حيث يتم حاليا إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، لمكافحة كوفيد-19.

لكن القنوات أوضحت أن الحريق اندلع في موقع قيد الإنشاء بعيد عن منشآت إنتاج اللقاحات.

وقال مصدر في "سيروم انستيتيوت أوف إنديا" لوكالة فرانس برس إن "منشأة انتاج اللقاح لم تتأثر ولن يؤثر ذلك على الانتاج" موضحا أن الحريق "اندلع في مصنع جديد قيد الانشاء".

وصرح مسؤول في ثكنة رجال الاطفاء في المنطقة لوكالة فرانس برس "أرسلنا ست او سبع سيارات اطفاء الى مكان الحادث. ليست لدينا معلومات اخرى نعلنها في الوقت الحالي بشأن رقعة الحريق او ما اذا كان أحد محاصرا".

وأفادت الشرطة في بوني وكالة فرانس برس أن فرقها وصلت الى المكان بدون اعطاء تفاصيل إضافية.

وكانت قد أطلقت الهند السبت الماضي واحدة من أكبر حملات التلقيح في العالم بهدف تطعيم ما يصل الى 300 مليون شخص بحلول تموز/يوليو.