الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا في بشكيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الأمن الروسي اعتقال شخص على صلة بـ"هيئة تحرير الشام" المرتبطة بالقاعدة أثناء إحباط عملية إرهابية كان يخطط لها في بشكيريا.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إنه تم إحباط عمل إرهابي في جمهورية بشكيريا، واعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1995 كان يعد لشن هجوم مسلح على ضباط الأمن.



وأضاف البيان، أنه تم ضبط أسلحة نارية ومكونات قنبلة يدوية الصنع في مخبأ الرجل، وكشفت المراسلات الموجودة على أجهزته أنه كان يتلقى التعليمات اللازمة من أتباع تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي (المحظور في روسيا)، من خارج روسيا.

واعترف المتهم بالتخطيط لهجوم إرهابي، في الإجابة على سؤال رجل الأمن: "في هذا المكان، كان يجب أن أحضر سلاحا وعبوة ناسفة لتفجير الناس".

في وقت سابق، أفادت وكالة الأمن الفيدرالية، بأنها أحبطت هجوما إرهابيا كان يحضره مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا في تامبوف.