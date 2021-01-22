إسرائيل تستهدف 5 مواقع لمليشيات موالية لإيران وحزب الله في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطيران الإسرائيلي استهدف صباح اليوم الجمعة 5 مواقع لمليشيات موالية لإيران وحزب الله قرب حماة.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية، قد ذكرت الجمعة، أن الدفاعات الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في محافظة حماة، وذلك بعدما أوردت نبأ عن سماع دوي انفجارات هناك.

وأوضح المرصد السوري أن القصف الجوي الإسرائيلي الجديد على الأراضي السورية، من فوق الأراضي اللبنانية، استهدف 5 مواقع على الأقل يتواجد بها عناصر من المليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني ضمن قطعات النظام العسكرية بمحيط مدينة حماة وقربها في المنطقة الوسطى من سورية.

وأشار إلى أن القصف أدى إلى تدمير القطعات المستهدفة بشكل كامل، فيما تسببت بقايا الصواريخ التي أطلقتها كتائب الدفاع الجوي السورية في محاولة منها للتصدي للصواريخ الإسرائيلية بمقتل عائلة من 4 أشخاص بالإضافة إلى إصابة طفل رضيع بجراح خطيرة.

وغالبا ما تستهدف إسرائيل المليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام 2020، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.

