ثاني وفاة بالبرلمان التونسي جراء كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت، الجمعة، النائبة بالبرلمان التونسي، محرزية العبيدي، جراء فيروس كورونا، وبذلك تكون الحالة الثانية بالمجلس منذ انتشار الوباء.

ومطلع الشهر الجاري، توفي النائب التونسي مبروك الخشناوي (حزب قلب تونس) متأثرًا بالفيروس.



وأصيبت العبيدي (نائبة عن حركة النهضة) بالفيروس مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتولت منصب النائب الأول لرئيس البرلمان التونسي خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وأمس، أعلنت السلطات الصحية التونسية تسجيل 68 حالة وفاة و2511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 5989 حالة وفاة، و190884 مصابا، منذ ظهور الوباء في تونس بداية مارس/أذار الماضي.

وكانت الحكومة التونسية فرضت حجرا صحيا لمدة أربعة أيام الأسبوع المنقضي لاحتواء انتشار فيروس كورونا، مع إغلاق المدارس حتى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.