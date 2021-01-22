شلل في IBM الأمريكية.. صعقة أرباح الشتاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيبت شركة آي بي إم العملاقة للتكنولوجيا بخيبة أمل بسبب ضعف المبيعات خلال الربع الأخير من عام 2020.

وحققت الشركة المعلوماتية الأمريكية العملاقة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إيرادات تقدر بنحو 20.4 مليار دولار، بانخفاض يصل إلى نحو 6% على أساس سنوي.



وانخفض صافي الربح بنسبة 66 % ليصل إلى 1.3 مليار دولار بسبب ارتفاع تكاليف إعادة هيكلة الشركات.

ومن حيث الأرباح، تجاوزت شركة "آي بي إم"توقعات السوق، لكن وول ستريت توقعت إيرادات أعلى بشكل ملحوظ.

ولم تكن أرقام يوم الخميس الماضي جيدة بالنسبة للمستثمرين، حيث انخفضت أسهم الشركة "آي بي إم" في البداية بأكثر من 7% في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وتراجعت الإيرادات العام المالي الماضي بنسبة 5% لتصل إلى 73.6 مليار دولار، بينما تراجعت الأرباح بنسبة 42% إلى 5.% مليار دولار.

وانخفض سعر سهم الشركة بنسبة 16% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وتركز آي بي إم" على الحوسبة السحابية تحت إشراف رئيسها التنفيذي أرفيند كريشنا. وتريد الشركة فصل أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وجعلها عامة من تلقاء نفسها.

وقال كريشنا: "لقد أحرزنا تقدما خلال عام 2020 في تنمية منصتنا السحابية المختلطة كأساس للتحولات الرقمية لعملائنا مع التعامل مع عدم اليقين الأوسع في البيئة الدقيقة".

وأضاف أن "الإجراءات التي نتخذها للتركيز على السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي ستترسخ، مما يمنحنا الثقة في أنه يمكننا تحقيق نمو في الإيرادات خلال عام 2021."