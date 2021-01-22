شكرا لقرائتكم بالصور.. حريق في أكبر مصنع لقاحات بالعالم وسقوط 5 قتلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل خمسة أشخاص في حريق اندلع في أحد مباني أكبر مصنع لقاحات في العالم بغرب الهند الخميس كما أعلن مسؤولون.

وقال رئيس بلدية مدينة بوني مورليدهار موهول للصحافيين "قتل خمسة أشخاص" إثر الحريق الذي اندلع في "سيروم انستيتيوت أوف إنديا". وعثر عمال الإنقاذ على خمس جثث في المبنى الذي لا يزال قيد الإنشاء بعدما تمت السيطرة على الحريق.

كما أظهرت صور تصاعد أعمدة ضخمة من الدخان من المبنى فيما عمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق. وغادر مجمع الشركة العشرات من عمال ببدلات المختبر.

و أكد مكتب الإطفاء في مدينة بوني بولاية ماهاراشترا الجنوبية أن رجال الإطفاء كانوا يعملون على إخماد النيران. ولم يتضح على الفور سبب الحريق ومدى الضرر.

من جانبها، قالت شركة معهد سيروم أن الحريق اقتصر على منشأة جديدة تقوم ببنائها لزيادة إنتاج لقاحات كوفيد-19 وضمان استعدادها بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل.

وتابعت أن الحريق لم يؤثر على المنشآت القائمة التي تصنع لقاحات كوفيد-19 أو على المخزون المكون من حوالي 50 مليون جرعة.

ويُعد معهد "سيروم انستيتيوت أوف إنديا" في الهند أكبر صانع للقاحات في العالم وقد تم التعاقد معه لتصنيع مليار جرعة من لقاح استرازينيكا/جامعة أكسفورد.

والهند ثاني دولة أكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة مع أكثر من 10 ملايين إصابة رغم أن معدل الوفيات فيها من بين الأدنى في العالم.

وفي مطلع يناير تمت الموافقة بشكل طارئ على لقاحي استرازينيكا الذي طورته جامعة اوكسفورد وينتجه "سيروم انستيتيوت أوف إنديا"، وكوفاكسين الذي تصنعه شركة بهارات بيوتيك المحلية.

وأطلقت الهند السبت الماضي واحدة من أكبر حملات التلقيح في العالم بهدف تطعيم ما يصل إلى 300 مليون شخص بحلول يوليو.