شكرا لقرائتكم خبر عن "إرادة جيل" يهنئ رجال الشرطة بعيدهم: بطولاتهم تسطر بحروف من نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، وكافة قيادات الحزب، وزارة الداخلية وقياداتها والعاملين بها ، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25 يناير2021، مؤكدا على تضحيات رجال الشرطة و البطولات الفدائية التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وشدد الحزب فى بيان صادر عنه، على دورهم في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين، مؤكدا أن هناك العديد من البطولات التى سطرت بحروف من نور في سجل جهاز الشرطة، لما قدموه وما يقدمونه من تضحيات في سبيل الوطن والمواطن، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أحد أن ينكر الدور الوطني والبطولي الذي يقدمونه في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأثني "مطر" علي مجهودات الشرطة في كافة القطاعات، حيث أنهم لا يألون جهدا في خدمة بلدهم، لافتا إلى أن الشرطة قدمت الكثير من الأبطال الشهداء في أكثر من موقع، مضحين بأروحهم من أجل مصر واستقرارها، موجها تحية إلى روح الشهداء منهم.

