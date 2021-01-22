شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالبرلمان تطالب بتعديل قانون التراخيص وإصدار "المسئولية الطبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أنه على رأس أولوياتها في المجال التشريعى خلال دور الانعقاد الأول للمجلس في الفصل التشريعي الثاني، العمل على تعديل قانون التراخيص الطبية، وإصدار قانون المسئولية الطبية.

وأشارت اللجنة في خطة عملها التي أقرتها لتحديد أولوياتها، إلى أنها فى المجال التشريعى، ستهتم بدراسة وإبداء الرأى فيما يحال إلى اللجنة منفردة أو بالاشتراك مع أي من لجان المجلس سواء من المجلس أو رئيسه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومنها: مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين، المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تبرمها الحكومة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يدخل فى اختصاص اللجنة وإعداد توصيات عنها، ومناقشة ودراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد تقارير عنها تعرض على المجلس.

ولفتت لجنة الشئون الصحية، إلى أنها ستقوم بمراجعة كافة القوانين السارية والمتعلقة بالصحة وتعديلاتها بما يتوافق مع الدستور لتواكب ما طرأ من مستجدات سياسية واقتصادية وفنية تستوجب التعديل، واستباقية التشريعات لتواكب التطور الكبير في مجال الصحة، والعمل على تعديل قانون التراخيص الطبية ومزاولة المهنة، والعمل على إصدار قانون المسئولية الطبية.