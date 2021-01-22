شكرا لقرائتكم خبر عن فشل مشروع الإرهابية.. تقرير بالفيديو يكشف أزمات الإخوان داخليا وخارجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل كبير لجماعة الإخوان داخليا وخارجيا على جميع الأصعدة خلال الفترة الحالية، بعدما تشهده من أزمات وانقسامات كبيرة في صفوفها، إضافة إلى تستر قياداتها على الفساد، ورفض العديد من الدول لها ولمشروعها الإرهابي، وهو ما وضع الجماعة الإرهابية في مأزق كبير في تلك الفترة.

تقرير أعدته مؤسسة ماعت، كشف أن مشروع الإخوان في تمكنها بكل الدول، فشل لخداع وزيف قياداته الإرهابية التي أقنعت به قواعدهم، وهو ما ظهر حاليا بعد فشلهم فشل كبير لهم داخليا وخارجيا، وذلك بعد أن أظهرت تجربتهم في مصر الوجه العنيف والإرهابي بعد سقوط حكمهم.