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برنامج جديد.. بسمة وهبة تعلن انضمامها لقناة الحياة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، توقيعها عقد تقديم برنامج جديد على قناة الحياة قريبا، وذلك في أول ظهور إعلامي عقب إجراءها جراحة منذ فترة.

وظهرت بسمة وهبة في فيديو على صفحتها بموقع انستجرام قالت فيه: "الآن في مكتب حازم شفيق رئيس قناة الحياة لتوقيع عقد البرنامج الجديد، حبيت أنكم تشاركوني اللحظة دي".

وكتبت بسمة وهبة على الفيديو: "يارب البرنامج الجديد يعجبكم، إلا أنها لم تفصح عن موعد وشكل البرنامج الجديد الذي ستقدمه عبر شاشة قناة الحياة".

وكان آخر ظهور إعلامي لـ بسمة وهبة على قناة on بتقديم برنامج" كل يوم"، حتى توقف في أغسطس وسافرت بعده إلى لندن لإجراء عملية جراحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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