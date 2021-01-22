برنامج جديد.. بسمة وهبة تعلن انضمامها لقناة الحياة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، توقيعها عقد تقديم برنامج جديد على قناة الحياة قريبا، وذلك في أول ظهور إعلامي عقب إجراءها جراحة منذ فترة.

وظهرت بسمة وهبة في فيديو على صفحتها بموقع انستجرام قالت فيه: "الآن في مكتب حازم شفيق رئيس قناة الحياة لتوقيع عقد البرنامج الجديد، حبيت أنكم تشاركوني اللحظة دي".

وكتبت بسمة وهبة على الفيديو: "يارب البرنامج الجديد يعجبكم، إلا أنها لم تفصح عن موعد وشكل البرنامج الجديد الذي ستقدمه عبر شاشة قناة الحياة".

وكان آخر ظهور إعلامي لـ بسمة وهبة على قناة on بتقديم برنامج" كل يوم"، حتى توقف في أغسطس وسافرت بعده إلى لندن لإجراء عملية جراحية.