شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 من قوات الأمن الأفغاني في هجوم لطالبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل ستة أفراد من قوة الشرطة الأفغانية وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم شنته حركة طالبان على مركز شرطة تابع لهم بمنطقة "خشرود" بإقليم نمروز، جنوب غرب أفغانستان مساء أمس الخميس، طبقا لما ذكره قائد شرطة الإقليم، الكولونيل عبد الوهاب بالاكارزاي، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الجمعة.

وأضاف أن حركة طالبان تكبدت أيضا ضحايا في الهجوم.

وتابع أن الهجوم نفذه "عشرات" من مقاتلي طالبان على مركز شرطة بمنطقة خشرود الليلة الماضية.