الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع في محافظة حماة



بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم الجمعة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي في محافظة حماة وسط البلاد.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري، إن "الطيران الإسرائيلي شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة، في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم".



واضافت ان "الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".