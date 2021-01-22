اخبار العالم

5 غيابات مؤثرة للحدود قبيل مواجهة اربيل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر 5 غيابات مؤثرة للحدود قبيل مواجهة اربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-22 | 06:54

5 غيابات مؤثرة للحدود قبيل مواجهة اربيل

المصدر:

18 مشاهدة

اكد مصدر مقرب من ادارة نادي الحدود ان هناك اكثر من 5 لاعبين سيغيبون عن مباراة اربيل ضمن الجولة 15 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم الجمعة على ملعب فرانسوا حريري.

واضاف المصدر ان الفريق جاهز لهذه المباراة امام اربيل على الرغم الغيابات المؤثرة بسبب الاصابة حيث سيغيب كل من جوزيف نثانيال ، منتظر عادل ، محمود عيال، فاضل مقداد ، حسن عباس.

 

يذكر أن الحدود يحتل حاليا المركز 18 في ترتيب الدوري العراقي الممتاز، برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الأخير

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا