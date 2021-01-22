5 غيابات مؤثرة للحدود قبيل مواجهة اربيل

اكد مصدر مقرب من ادارة نادي الحدود ان هناك اكثر من 5 لاعبين سيغيبون عن مباراة اربيل ضمن الجولة 15 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم الجمعة على ملعب فرانسوا حريري.

واضاف المصدر ان الفريق جاهز لهذه المباراة امام اربيل على الرغم الغيابات المؤثرة بسبب الاصابة حيث سيغيب كل من جوزيف نثانيال ، منتظر عادل ، محمود عيال، فاضل مقداد ، حسن عباس.

يذكر أن الحدود يحتل حاليا المركز 18 في ترتيب الدوري العراقي الممتاز، برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الأخير