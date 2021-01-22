الشيوخ الأمريكي يقر استثناء لصالح وزير دفاع بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، على استثناء يتيح للويد أوستن تولي منصب وزير الدفاع، على الرغم من استقالته من الجيش في عام 2016.

الاستثناء الذي أقره الشيوخ يتعلق بمادة في القانون، تخص الإدارة المدنية للجيش الأمريكي، وتشترط المادة فترة توقف سبع سنوات بعد التقاعد قبل تولي أي عسكري منصب وزير الدفاع.



وقبل يومين، قال أوستن الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي إنه سيعمل على تطهير صفوف الجيش من "العنصريين والمتطرفين".

وأوضح أنه سوف يسعى إلى تعزيز تحالفات الولايات المتحدة وسيركز استراتيجيتها على الصين.

وبتوليه وزارة الدفاع، يصبح أوستن أول أمريكي أسود يشغل منصب وزير الدفاع.

وفي هذا الإطار أعلن عن نيته تعزيز التنوع داخل الجيش الذي يشغل البيض المناصب القيادية فيه إلى حد بعيد.

من جانب آخر، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبقي على كريس راي مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي، حيث تعمل الإدارة الجديدة على مصادقة الكونجرس على تعيين أعضاء مجلس الوزراء والوظائف العليا الأخرى.



وذكر عضو الكونجرس آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إنه سعيد لأن بايدن قرر الإبقاء على راي، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017 وما زالت أمامه 6 سنوات في فترة عمله بالمنصب.

وقال شيف في بيان: "أصبح كريستوفر راي مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي في لحظة اضطراب هائل للمكتب والبلاد، وعمل بمهنية كبيرة ونزاهة".