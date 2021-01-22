الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في حماة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية، الجمعة، أن الدفاعات الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في محافظة حماة، وذلك بعدما أوردت نبأ عن سماع دوي انفجارات هناك.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".



وغالبا ما تستهدف إسرائيل المليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام 2020، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.