"عهد جديد".. رسالة من الصين للرئيس الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين، الجمعة، استعدادها بناء علاقات جديدة وقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ في بيان لها، إن الرئيس الأمريكي وصف بداية ولايته للولايات المتحدة بأنها "يوم جديد لأمريكا" وفقا لما نقلته عنه وسائل الإعلام بالولايات المتحدة، وبناء على هذا تتمنى بكين بداية عهد جديد للعلاقات مع الولايات المتحدة.



واستكملت في بيانها "لقد عانى الشعبان الصيني والأمريكي كثيرا، ويأملان في عودة العلاقات إلى المسار الصحيح في وقت مبكر".

وأضافت "كما قال الرئيس الأمريكي بايدن فإن الديمقراطية تسمح بالاختلاف ويجب ألا يؤدي الاختلاف إلى الفرقة بيننا".

ولفتت "العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أمامها الكثير من الألغام والجسور المحترقة والطرق المدمرة والتي في انتظار إزالتها وإعادة بنائها وإصلاحها، كل ما نحتاجه فقط هو إظهار الشجاعة والحكمة، والاستماع إلى بعضنا البعض، ورؤية بعضنا البعض وإظهار الاحترام لبعضنا البعض".

وقالت "نحن على يقين من أنه مع اهتمام الجانبين الصيني والأمريكي ببذل الجهود المشتركة يمكن إعادة العلاقات والتغلب على قوى الشر".



وأكدت أن بكين على أهبة الاستعداد لزيادة تعميق التعاون مع واشنطن من أجل مكافحة وباء كورونا المستجد.

والأربعاء الماضي، أدى بايدن اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية الـ46، وذلك خلال مراسم تنصيب في ظل احتياطات أمنية وصحية استثنائية غير مسبوقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

كما أدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة اليمين الدستورية كنائبة للرئيس بايدن.

وتعرضت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم لضغوط كبيرة وسط سلسلة من الخلافات حول التجارة وحقوق الإنسان وبدايات تفشي فيروس كورونا.

وفي أحدث تحرك لها، أدرجت الولايات المتحدة عشرات الشركات الصينية على قائمتها السوداء قائلة إن لها صلات بالجيش.

ومن المتوقع على نحو كبير أن يؤدي انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة إلى تحسين العلاقات بين البلدين بعد تصاعد التوتر على مدى أربع سنوات في ظل إدارة دونالد ترامب.