بايدن يعتزم فرض حجراً صحياً على الوافدين جواً من الخارج

عربي ودولي

ع+ ع-



أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً اليوم الخميس يفرض على الوافدين جواً من الخارج الخضوع للحجر الصحي فور الوصول إلى الولايات المتحدة كما وجه الوكالات الاتحادية بفرض الكمامات في وسائل النقل بين الولايات.

وجاء في الأمر التنفيذي أن الوافدين في رحلات جوية ملزمون بالإرشادات الطبية المطبقة الخاصة بالسفر الدولي "إلى أقصى حد ممكن... ويشمل ذلك فترات الحجر الصحي الموصى بها". لكن الرئيس لم يشرح كيف سيتم تطبيق الأمر التنفيذي.