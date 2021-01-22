شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 103 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس، وذلك هبوطا من 144 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 94 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية. وارتفع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 119 من 113 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 88804 حالات، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.