شكرا لقرائتكم خبر عن مجهودات الحكومة فى القضاء على العشوائيات × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين أمام مجلس النواب، استعراض أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وما جاء بتقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020.

واستعرض "مدبولى" مجهودات الحكومة بشأن الإسكان وآليات مواجهة العشوائيات والقضاء عليها، مؤكدا أن مصر تقترب من الوصول إلى مليون وحدة سكنية منشأة في 5 سنوات، لافتاً إلى أنه جرى توجيه استثمارات تقدر بنحو 54 مليار جنيه، بغرض تنفيذ 203 آلاف وحدة سكنية، منها 147 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ومشروعات مختلفة للإسكان المتوسط والتعاوني وغيرها، بلغ عدد المستفيدين من وحدات الإسكان حوالى 920 ألف مواطن، فيما بلغت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن برامج الإسكان نحو 800 ألف فرصة عمل.



ونرصد أبرز إنجازات الحكومة فى القضاء على العشوائيات:

- تستهدف الحكومة الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية، وتطوير 1100 سوق عشوائي.

- تم تطوير منها 159 منطقة غير آمنة،بإنشاء 85500 وحدة سكنية.

- يصل حجم المستفيدين من تطوير المناطق غير الآمنة نحو 342 ألف مواطن.

- تم الانتهاء من تطوير 1390 سوقاً عشوائياً.

- تنفيذ 83.3 ألف وصلة صرف صحى منزلى.

- يصل حجم المستفيدين من تطوير الصرف الصحى إلى 908 آلاف.