البيت الأبيض: بايدن يسعى لتمديد معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا 5 سنوات

محمد الفلاح - الجمعة 22 يناير 2021

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستسعى إلى تمديد معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة مع روسيا لخمس سنوات، مؤكدة تقارير نشرت في وقت سابق من اليوم.



ويتعين اتخاذ قرار التمديد سريعا لأن المعاهدة، التي تقضي بألا تنشر أي من الولايات المتحدة أو روسيا أكثر من 1550 من الرؤوس النووية الاستراتيجية، سينقضي أجلها في الخامس من فبراير شباط.