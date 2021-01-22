شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السودان بين مطرقة «الحرية والتغيير» وسندان الشارع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعطى مجلسا السيادة الحاكم في السودان والوزراء موافقة نهائية على ميزانية البلاد لعام 2021، هي الأولى منذ إزالة الخرطوم من قائمة الإرهاب الأمريكية واتفاق سلام مع الجماعات المسلحة، في وقت لفت خبير اقتصادي إلى أن عجز 2020 كان 72 مليارًا فيما ارتفع مع الأخيرة إلى 83.5 مليار، بينما أوضحت مختصة، أن الميزانية بعد اتهام الحاضنة السياسية، الحكومة بتطبيق سياسة تجويع المواطن، يضعها بين مطرقة «الحرية والتغيير»، وسندان الشارع الذي تجاهلت احتياجاته.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية متفاقمة مع وصول التضخم في ديسمبر إلى 269 % ونقص متقطع في الوقود والخبز والكهرباء.

وفي حين يبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه، الذي يستخدم لحساب الموازنة، 55 مقابل الدولار الأمريكي، فإنه هبط في السوق السوداء إلى 295 جنيهًا، الأربعاء، بانخفاض يزيد على 10 % منذ بداية العام.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت المالية: إن الميزانية تسمح بعجز قدره 1.4 %، فيما سيجري تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 24 % في حين ستزيد قاعدة الضرائب 60 %.

وقالت وزيرة المالية هبة محمد علي في البيان «ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، وتوقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك».

مساهمة وتدنٍ

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، د. هيثم فتحي: المساهمة الضريبية في الموازنة متدنية جدًا لم تتعد الـ 2 % من الناتج الإجمالي، وكان المفترض أنها تكون 10٪، لذلك لابد من التوسع أفقيًا، حيث إن هناك أسواقًا لا تقدم مساهمات في الضرائب، وتابع: تم تقليل عجز الموازنة، ولكن الذي ترتب هو أنها في 2020 كانت 72 مليارًا الآن العجز 83.5 مليار، وبالتالي رفع الدعم عن المحروقات، لم يخفف بل زاد.

ويضيف د. فتحي: يعاني الاقتصاد السوداني حاليًا من التكلفة الباهظة لاستمرار تراجع مساهمة إنتاج القطاعات الحقيقية (الزراعة والصناعة) في إجمالي الناتج المحلي، خاصة مع التوسع في الإنفاق الحكومي الجاري، مشددًا على الحاجة الماسة لرفع معدلات نمو تلك القطاعات الحيوية إلى مستويات أعلى بكثير من المتوقعة لزيادة إنتاجها الحقيقي لمواجهة الطلب الداخلي المتنامي، ورفع حجم الصادرات الوطنية.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى استمرار تراجع سعر صرف العملة السودانية، وتمويل الحكومة من غير موارد حقيقية - بالعجز - مع احتمال تنفيذ إجراءات جديدة لخفض الدعم، مثل زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وتطبيق زيادة فئات الرسوم على الخدمات الحكومية؛ مما يعني أن العام عام تضخم لم يشهد له السودان مثيلًا، ويواصل: أيضًا، إذا نظرنا إلى وتيرة نمو عرض النقود (الكتلة النقدية) فواضح أنها أسرع من وتيرة نمو الاقتصاد الكلي، ما يعني أن تقديرات الموازنة تتوقع ضمنيًا معدل تضخم أعلى.

الصحة والتعليم

«عملت موازنة 2021 على رفع مُخصصات الصحة والتعليم، الالتزام بمجانية التعليم الأساسي، والعلاج بالطوارئ والمُستشفيات الحكومية»، الحديث كان لـ د. فتحي، الذي يضيف: وبعد ما تمت مضاعفة بند الأجور، رفع الحد الأدنى إلى أكثر من الضعف، ويلفت إلى أن الهيئات والشركات الحكومية لن تربح كثيرًا في ظل الانكماش المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي من ناحية؛ وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع نسب التضخم، إلا إذا اتجهت الحكومة إلى خصخصة جزء مُعتبر من هذه الشركات، لتوفير هذا القدر من العوائد.

وفي تقديرات فتحي: لابد من التوسع في المبادرات الداعمة للمواطنين، خاصة محدودي الدخل في شتى المجالات، مع دعم المنظومة الصحية، وتطوير أدائها، وتوفير الرعاية الطبية ومواجهة «كورونا»، مشددًا: خاصة أن هناك خللًا كبيرًا في ميزان المدفوعات، إذ نجد أن فاتورة الاستيراد أكثر من عائدات الصادرات، ما يشكل ضغطًا مستمرًا على الجنيه السوداني مع ارتفاع نسبة التضخم لأرقام قياسية في 2021.

قائمة الإرهاب

الصحفية فاطمة رابح، تقول: لأول مرة تدخل البلاد شهر يناير من العام الجديد بلا ميزانية في الوقت الذي شهد فيه السودان انفلاتًا في الكتلة النقدية أدت لمواجهة غلاء طاحن في السوق، علمًا بأن سعر الدولار ارتفع بشكل جنوني وصل الـ295 بعكس ما كان متوقعًا عقب القرار الأمريكي برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وتشير رابح إلى أن هذا الوضع الاستثنائي جعل المواطن في حيرة من أمره وبات غير قادر على شراء أبسط السلع لأسرته، وتضيف: تأخر الميزانية بررته وزارة المالية بأنها كوّنت منذ خمسة أشهر ثلاث لجان مشتركة مع الجهات المختصة وذلك لتعظيم الإيرادات وخفض الإنفاق ووضع السياسات العامة لموازنة 2021.

وتتابع بالقول: أتى هذا المنشور بعد تشاور واسع دام لمدة ستة أشهر، إذ شهدت قاعات وزارة المالية تجمعًا مشهودًا لخبراء من مختلف المنظومات، بالإضافة إلى ممثلين لـ«المقاومة وقوى الحرية» وشركاء السلام، وتوّج بتكوين اللجنة العليا للموازنة.

واستدركت قائلة: إلا أن قوى الحرية والتغيير - الحاضنة السياسية المدنية - ذهبت في اتجاه الهجوم العنيف على المجموعة المسيطرة على الملف الاقتصادي بالمنظومة السياسية وسمتها «وكلاء صندوق النقد الدولي»، واعتبرتها سياسة تجويع للمواطن، وتعني قمة الاستهتار بالشعب السوداني متجاهلة احتياجاته.