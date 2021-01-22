"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرات بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تنظيم داعش الإرهابي، فجر الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد وأودى بحياة 32 شخصا، وإصابة 110 آخرين.

وفي وقت سابق أمس الخميس، كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تفاصيل التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة.



وقال المتحدث العراقي إن منفذ التفجير الأول في بغداد طلب المساعدة من المارة ليجمع أكبر عدد من الناس حوله وفجر نفسه وسطهم.

وأشار إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض وقضت على عدد كبير من عناصر تنظيم داعش في الـ10 أيام الماضية، مشيرا إلى أن تنظيم داعش يحاول الآن نقل بعض عناصره إلى العراق من سوريا.

والتفجير هو الأعنف منذ أكثر من 18 شهرا ببغداد حيث أودى بحياة ما لا يقل عن 32 شخصا وأصاب 110 آخرين، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.