الأمم المتحدة تحدد موعدا لاختيار حكومة انتقالية في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير شباط.



وأثارت المناورة بشأن الحكومة الجديدة مخاوف من أن تحاول شخصيات قوية تخريب العملية خشية فقدان نفوذها.

وجمعت الأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني 75 مشاركا ليبيا في حوار سياسي في تونس بهدف وضع خارطة طريق للانتخابات العامة على أن تجرى في أواخر ديسمبر كانون الأول.

وبعد جدل على مدى أسابيع، اتفق المشاركون في الحوار هذا الأسبوع على قواعد لاختيار مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات.

وقالت الأمم المتحدة اليوم الخميس إن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير شباط.