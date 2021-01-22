البيت الأبيض: بايدن يسعى لتمديد معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا 5 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستسعى إلى تمديد معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة مع روسيا لخمس سنوات، مؤكدة تقارير نشرت في وقت سابق من اليوم.



ويتعين اتخاذ قرار التمديد سريعا لأن المعاهدة، التي تقضي بألا تنشر أي من الولايات المتحدة أو روسيا أكثر من 1550 من الرؤوس النووية الاستراتيجية، سينقضي أجلها في الخامس من فبراير شباط.