بايدن يرجح تخطى وفيات كورونا نصف مليون الشهر المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - رجح الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن يتخطى العدد الإجمالي لوفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة، نصف مليون خلال الشهر المقبل.

وأضاف بايدن، في اجتماع بالبيت الأبيض حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، أن عملية توزيع اللقاحات للوقاية من المرض تتسم بالفشل حتى الآن.

ومضى يقول "الأمور ستواصل التدهور قبل أن تبدأ في التحسن".

وأعلن بايدن فرض حجر صحي على كل الوافدين جواً إلى الولايات المتحدة ضمن الإجراءات الهادفة إلى الحد من تفشي الفيروس.

وقال بايدن "إضافة إلى وضع الكمامات الواقية، سيحتاج كلّ من يسافر إلى الولايات المتحدة آتياً من دولة أخرى إلى إجراء اختبار (صحي) قبل صعوده الطائرة (...) والتزام حجر صحي فور وصوله". وكان الاختبار الصحي معمولاً به في ظل الإدارة السابقة بينما أدرج الحجر الصحي في خانة التوصيات.

وسجلت الولايات المتحدة 4261 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من جراء الوباء إذ سجلت 406,162 وفاة من أصل 24,438,935 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.