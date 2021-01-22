شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعيد أمريكا إلى العالم في أول يوم رئاسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بادر الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، فور وصوله إلى البيت الأبيض، إلى العمل لإرساء دعائم رئاسته التي تتقاطع كلياً مع سلفه دونالد ترامب.

فقد وصل الرئيس ال46 للولايات المتحدة إلى البيت الأبيض، مساء أول أمس الأربعاء، ترافقه عائلته بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري. وتقدمت سيارة ليموزين تقلّه خلف فرقة استعراضية ووسط موكب عسكري، باتجاه أطراف المقر الرئاسي في العاصمة واشنطن التي تحوّلت خلال النهار إلى ما يشبه ثكنة عسكرية. واجتاز الرئيس الديمقراطي الأمتار الأخيرة سيراً على الأقدام، محاطاً بزوجته جيل وبقية عائلته.

وبعدما وصل إلى البيت الأبيض، وقع بايدن سلسلة مراسيم بدءاً بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس حول المناخ، والتي انسحبت منها البلاد خلال عهد ترامب، وكذلك إلى عضوية منظمة الصحة العالمية. وقال بايدن: «سنكافح التغير المناخي كما لم يسبق لنا أن فعلنا». وأوقف بناء الجدار المثير للجدل على حدود المكسيك. ووضع بايدن كذلك حدّاً لقرار منع دخول الولايات المتحدة يشمل مواطنين من دول أغلبيتها مسلمة، وهي من أولى الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذها سلفه الجمهوري.

وستكون خطة مواجهة «كوفيد-19» الذي تسبب بوفاة أكثر من 400 ألف شخص في الولايات المتحدة، والاستجابة الاقتصادية لتداعيات الوباء، محط الأنظار في مستهل ولاية بايدن. وسيسعى سريعاً إلى تنسيق الخطة الفيدرالية لمحاربة الفيروس، الذي سجل انتشاراً واسعاً في البلاد، فيما كان ترامب يقلل من أهميته.

وبينما لم يعترف ترامب إلا نادراً بالحصيلة الهائلة التي سجلت في البلاد من جراء الوباء، توقف بايدن عند هذه النقطة في خطاب التنصيب؛ لكي يقف دقيقة صمت وصلوات تكريماً للضحايا.

وأصبحت كامالا هاريس، وهي ابنة مهاجرين من الهند وجامايكا، أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة، وكذلك أول سوداء وأول شخص متحدر من أصول آسيوية، يصل إلى منصب نائب الرئيس. وقد واكب هاريس وزوجها دوغ أمهوف إلى حفل التنصيب، الشرطي الأسود يوجين غودمان في الكابيتول، والذي أصبح بطلاً عبر طرده منفذي أعمال الشغب في الكونجرس، ومعظمهم من البيض خارج قاعات مجلس الشيوخ.

إلى جانب ذلك أعلن بايدن أنّ سلفه ترامب ترك له في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض رسالة «ودّية للغاية»، التزاماً منه بالتقاليد المتّبعة.وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، إنّ «الرئيس كتب رسالة ودّية للغاية». وأضاف، «لأنّها رسالة شخصية، فأنا لن أتحدث بشأنّها قبل أن أتحدث معه».

وكان بايدن زار مقبرة أرلينغتون العسكرية قرب واشنطن، حيث وقف عند ضريح الجندي المجهول، يرافقه ثلاثة من أسلافه. وكان الديمقراطيان بيل كلينتون وباراك أوباما والجمهوري جورج بوش الابن إلى جانبه في هذه المحطة الأخيرة قبل توجهه إلى البيت الأبيض. وفي تكريمهما للعسكريين الذين قضوا خدمة للولايات المتحدة، ألقى جو بايدن تحية عسكرية فيما وضعت نائبته كامالا هاريس يدها على قلبها.

وأدت فرقة موسيقية عسكرية النشيد الوطني.

ويضم هذا المدفن العسكري رفات أبطال وطنيين ورئيسين، هما جون كينيدي ووليام هاورد تافت.(وكالات)