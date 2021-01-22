شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم الانتقال الديمقراطي في السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

أكدت بريطانيا دعمها للانتقال الديمقراطي في السودان، وتعزيز التعاون مع الحكومة الانتقالية، وهنأتها بتحقيق السلام ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واندماجه في المجتمع الدولي. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الذي يزور البلاد لأول مرة منذ أكثر من عقد، إن بلاده تدعم برنامج الغذاء والإصلاحات الأخرى، وستبذل قصارى جهدها مع البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي لخفض ديون السودان.دعم الاصلاح الاقتصادي

وأشار إلى استعداد المملكة المتحدة لدعم تخفيف ديون السودان، بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وذلك في خطوة لدعم الإصلاحات الاقتصادية لحكومة السودان. وشدد وزير الخارجية البريطاني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني المكلف، على رغبة بريطانيا في تجديد روح الصداقة واستعادة التعاون مع السودان في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية.

انتقال السلطة

وأكد دعم بلاده للانتقال السلس للسلطة، وقال «هناك تعاون مع فريق الأمم المتحدة، وهناك فرصة تتاح للسودان إذا ما شهدنا انتقالاً سلمياً وديمقراطياً بعد رفع السودان من قائمة الإرهاب وخفض القروض».

مرحلة حاسمة

ونبه إلى أن تلك الفرص تتعلق بتغييرات مهمة أهمها إنجاز العمل بطريقة حذرة والنجاح بالعمل المنجز والإسراع في منح الثقة للشعب. ونقل دومينيك راب إعجاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وتقدير المملكة المتحدة بثورة ديسمبر وبالتطور الذي حدث على صعد مختلفة بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. وقال راب «السودان يمر بلحظة حاسمة في تاريخه وهو ينتقل إلى الديمقراطية، تفخر المملكة المتحدة بالوقوف جنباً إلى جنب مع شعب السودان في تحركه نحو الحرية والسلام والعدالة».

وأضاف: «سنواصل دعمنا للسودان في انتقاله الديمقراطي ونرحب بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تقوم بها الحكومة السودانية لوضع البلاد على طريق لخلق حياة أفضل لشعب السودان»، وأعلن راب عن تقديم 40 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الأسر في السودان - لتزويد 1.6 مليون شخص بالدعم المالي المباشر أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية.

والتقي وزير الخارجية البريطاني رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الذي أكد مضي الحكومة قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات الفترة الانتقالية وتهيئتها للممارسة الديمقراطية.

بدوره، عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، عن تطلعه لتعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية»، وأكد الالتزام بتحقيق أهداف حكومة الفترة الانتقالية.