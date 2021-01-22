شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات نيابية وتنفيذية لتحديد ملامح الحكومة الكويتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي حمد العلي، أن المهام والواجبات الملقاة على عاتق القوة الجوية اليوم تتطلب بذل المزيد من الجهود لمواكبة عمليات التحديث والتطوير الجارية، ودخول منظومات طيران جديدة، سوف تحدث تحولاً وتقدماً في كفاءة وقدرات القوة الجوية الكويتية. جاء ذلك خلال قيامه بزيارة تفقدية للقوة الجوية شملت قاعدة نواف الأحمد الجوية، وقاعدة علي السالم الجوية، رافقه فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح.

وأضاف أن وزارة الدفاع حريصةٌ كل الحرص على ترجمة توجيهات القيادة السياسية، من خلال تسخير مختلف الإمكانات وتذليل كل العقبات في سبيل إعداد وتأهيل منتسبي الجيش الكويتي على مثل هذه المنظومات الحديثة والمتطورة لكي يواصلوا مسيرة التضحية والبذل والفداء في الدفاع عن هذا الوطن المعطاء. ودعا منتسبي القوة الجوية إلى المحافظة على درجة جاهزيتهم والعمل على تحقيق التطور والارتقاء في أدائهم، حتى يكونوا دائماً على أتم الاستعداد لتنفيذ مختلف المهام والواجبات التي توكل إليهم، لحفظ أمن وسلامة الوطن.

كما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي أن التاريخ يسجل بأحرف من نور إنجازات القوة الجوية المشرفة، ودورها الوطني المشهود، طوال تاريخها الزاخر بالبطولات، من خلال مشاركتها في العديد من الحروب إلى جانب الأشقاء في الدول العربية، ومنتسبو القوة اليوم يستكملون سلسلة هذه الإنجازات المضيئة، ويقفون جنباً إلى جنب مع إخوانهم في قوات التحالف لدعم الشرعية في عملية «إعادة الأمل»، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدين بذلك على مفهوم الأمن المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبأن أمن وسلامة المملكة جزء لا يتجزأ من أمن وسلامة دولة الكويت.

على صعيد آخر، تتواصل المشاورات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل تحديد ملامح الحكومة الجديدة في الكويت. ويأمل مراقبون أن تؤدي المشاورات إلى انفراجة فى حال انحاز الطرفان إلى التهدئة، خصوصاً أن ثمة مساعي ولقاءات بدأت منذ أيام تهدف إلى خلق أرضية مشتركة للتعاون، ويبدو أن حصيلة هذه المساعي وعناوينها العريضة هي التي ستحدد شكل حكومة صباح الخالد المقبلة. وكان أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أصدر أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والوزراء، وطلب أمير الكويت أن تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة. (وكالات)