شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في أكبر مصنع لقاحات بالعالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل خمسة أشخاص في حريق اندلع في مبنى في أكبر مصنع للقاحات في العالم في غربي الهند أمس، لكن الشركة شددت على أن إنتاج اللقاحات ضد وباء «كوفيد- 19» لم يتأثر. وقال رئيس بلدية مدينة بوني مورليدهار موهول للصحفيين: «قتل خمسة أشخاص إثر الحريق الذي اندلع في سيروم انستيتيوت أوف إنديا».

من جهته قال أدار بوناوالا الرئيس التنفيذي ومدير الشركة في تغريدة: «نحن حزينون جداً ونقدم أحر تعازينا إلى عائلات الأشخاص الذين توفوا»، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية، أظهرت سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد في بوني (غرب)؛ حيث يتم حالياً إنتاج ملايين الجرعات من لقاح «كوفيشيلد» الذي طورته شركة مختبرات «أسترازينيكا» وجامعة أوكسفورد، لمكافحة «كوفيد- 19».

وأوضحت القنوات، أن الحريق اندلع في الموقع بعيداً عن منشآت إنتاج اللقاحات.

وقال مصدر في «سيروم انستيتيوت أوف إنديا»: «إن منشأة إنتاج اللقاح لم تتأثر ولن يؤثر ذلك في الإنتاج» وقالت الشرطة والشركة إن أسباب الحريق لم تعرف بعد.

ومعهد سيروم الذي أسسه في عام 1966 سايرس بوناوالا، والد ادار، هو أكبر مصنع في العالم للقاحات من حيث الحجم وينتج ما يصل إلى 1,5 مليار جرعة في السنة حتى قبل ظهور وباء «كوفيد- 19». ويصنع لقاحات ضد شلل الأطفال والدفتيريا (الخناق) والكزاز والتهاب الكبد-بي والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، التي يتم تصديرها إلى أكثر من 170 دولة.

وقد استثمرت الشركة نحو مليار دولار في السنوات الماضية لتوسيع وتحسين مجمعها العملاق في بوني.

(وكالات)