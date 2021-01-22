شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: المعركة ضد الإرهاب مستمرة ولا تهاون في محاربته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، أن الاستهداف الإرهابي للمدنيين العراقيين يؤكد أن المعركة ضد الإرهاب مستمرة وطويلة الأمد، وألا تراجع ولا تهاون في محاربته والنيل من بقاياه في كل شبر من أرض العراق، وذلك عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية والاستخباراتية بمقر قيادة عمليات بغداد.

وأمر الكاظمي، بحسب بيان صادر عن مكتبه، بفتح تحقيق على الفور، للوقوف على أسباب حدوث هذا الخرق الأمني، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهّلت مرور الإرهابيين وارتكابهم جريمتهم النكراء. كما وجّه باستنفار القوات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانياً.

وأكد الكاظمي أهمية قيام قطاعات الجيش العراقي ووحداته بتقديم الإسناد للقوات الأمنية الأخرى، وأن يضطلع الجيش بدوره في تهيئة الدعم الميداني والأمني. وقال: «لقد وضعنا كل إمكانات الدولة وجهود قطاعاتنا الأمنية والاستخباراتية في حالة استنفار قصوى، للاقتصاص من المخططين لهذا الهجوم الجبان وكل داعم لهم، وسنقوم بواجبنا لتصحيح أي حالة تهاون أو تراخٍ أو ضعف في صفوف القوات الأمنية التي أحبطت خلال الأشهر الماضية، المئات من العمليات الإرهابية المماثلة». وتابع: «لن نسمح بتشتت الجهد الاستخباراتي أو تعدد مصادر القرار في القوى الأمنية».

وأضاف: «إننا سنعمل على تنفيذ تغييرات أمنية بحسب ما تقتضيه الضرورات الميدانية، وهذه التغييرات لن تخضع للضغوطات والإرادات السياسية».

وأشار إلى أن «هذا ليس وقت المزايدات السياسية؛ بل وقت توحد العراقيين وشد أزر الجيش والقوات الأمنية، لحماية استحقاقات شعبنا الوطنية وسعيه إلى انتخابات نزيهة وعادلة».

كما أشار إلى أن «العراقيين جددوا إثبات إرادتهم برفض القوى الظلامية والتمسك بالحياة، وهو ما تجسد في مشاهد التضامن الشعبي ابتداء من مكان الحادث نفسه، وامتداداً إلى كل أنحاء العراق».