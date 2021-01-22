شكرا لقرائتكم خبر عن اختراقات قوية للأسهم في أسبوع الأخبار الإيجابية والسيولة الساخنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سجلت الأسهم المحلية مكاسب أسبوعية قوية معززة بسيولة ساخنة تجاوزت 5 مليارات درهم، ومدفوعة بالأخبار الإيجابية والنتائج القوية لبعض الأسهم في العقار والاتصالات، التي دفعت المستثمرين الأجانب إلى تكثيف عمليات الشراء، بصافي استثمار بلغ 773.93 مليون درهم كمحصلة شراء.

وتميز الأسبوع المنصرم، بتحقيق بعض الأسهم اختراقات تاريخية في الأسعار، بينما واصلت مؤشرات الأسواق تسجيل مستويات فنية جديدة.

ونجح سوق دبي في اختراق 2800 نقطة، لكن سرعان ما تراجع في ختام جلسة الخميس إلى 2735 نقطة مغلقاً على ارتفاع أسبوعي قدره 1.24%، في حين أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع أسبوعي بنسبة 6.54% إلى 5611.3 نقطة.

كما نجح سهم «الدار» في الوصول إلى مستوى 3.5 درهم، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً قدره 9.03% حاصداً سيولة في 5 جلسات بقيمة 643.3 مليون درهم، بعد اعتماد الشركة إطار عمل مع حكومة أبوظبي لمشاريع ب40 مليار درهم.

وبدوره، قفز «اتصالات» في سوق أبوظبي خلال أسبوع 11.05% إلى مستوى 19.5 درهم، علماً أن السهم اخترق حاجز أل 20 درهماً يوم الأربعاء، وكذلك ارتفع «دو» في سوق دبي في أسبوع بنسبة 12.07% إلى 6.5 درهم، بعد زيادة تملك الأجانب في الشركتين حتى 49%.

وأغلق سعر «العالمية القابضة» عند 45 درهماً عقب يوم واحد من إعلان الشركة تسجيل أرباح سنوية قوية، وقفز السهم على صعيد أسبوعي 6.64%.

وعلى صعيد التحركات الأسبوعية للأسهم الأخرى، ارتفع «دبي الإسلامي»1.21% و«الإمارات دبي الوطني» 1.31% و«إعمار للتطوير» 0.65% و«ديار» 3.36% و «دبي المالي» 9.57% و«دبي للاستثمار» 0.6% و«أرامكس» 1.61%.

كما ارتفعت أسهم «أبوظبي الأول» 6.71% و«أبوظبي التجاري» 6.66% و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%، و«رأس الخيمة العقارية» 9.32% و«طاقة» 2.1% و«أدنوك للتوزيع» 1.29%.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 5.3 مليار درهم، توزعت بواقع 2.12 مليار درهم في سوق دبي، و3.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 2.2 مليار سهم، منها 1.5 مليار سهم في دبي و722.26 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 45 ألف صفقة.