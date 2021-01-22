شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: علاقاتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جو بايدن بمناسبة تنصيبه الرئيس ال46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سموه على «تويتر»: «تمنياتنا للرئيس جو بايدن بالتوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء، ونتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط».

