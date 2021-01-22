شكرا لقرائتكم خبر عن «فالكون 9» يحمل أقمار «ستارلينك» إلى الفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «سبيس إكس» الأمريكية عن إطلاق صاروخ النقل «فالكون-9» إلى الفضاء، وعلى متنه مجموعة جديدة من أقمار «ستارلينك» الصناعية. وأطلق الصاروخ للمرة الثامنة، من مطار كيب كانافيرال، بولاية فلوريدا، وبعد مضيّ بعض الوقت على إطلاقه، هبطت المرحلة الأولى على المنصة العائمة في المحيط الأطلسي، لتستخدم مرة أخرى لاحقاً.

وهذه المجموعة التي تضم 60 قمراً، هي المجموعة السابعة عشرة لأقمار ستارلينك الصناعية، التي تطلقها «سبيس إكس» إلى الفضاء.