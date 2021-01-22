شكرا لقرائتكم خبر عن دعامة توسع الحنجرة وتتحلل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور أطباء من جامعة «بتسبرج» الأمريكية دعامة من «المنجنزيوم» قابلة للتحلل، ومرنة تمتلك خاصية التوسع كالبالون، تستخدم لتوسيع الحنجرة عند الأطفال والبالغين، حيث يصيب مرض ضيق الحنجرة الأطفال نتيجة العدوى، أو ارتجاع

دعامة توسع الحنجرةالحمض المعدي، أو العيوب الخلقية ويهدد حياتهم. أما لدى البالغين فينتج الضيق عن الإصابة بمرض يسبب التهاب الأوعية الدموية أو الأنسجة، مثل الورم الحبيبي «الويجنري» أو «الساركويد».

وقال البروفيسور، براشانت إن كومتا، أستاذ الهندسة الحيوية في كلية سوانسون إدوارد والمشارك بالدراسة: ستوفر الدعامة الجديدة خياراً علاجياً أفضل من الدعامات التقليدية غير القابلة للتحلل الحيوي، ولا مصنوعة من السيليكون، والتي تتسبب بمخاطر حدوث مضاعفات كبيرة ولا تحقق النتائج السريرية المرجوة.

وأجرى الأطباء دراستهم على الأرانب، تمكنوا خلالها من الحفاظ على مجرى الهواء مفتوحاً، وبدون آثار جانبية، واستمر معدل الدعامات طويلاً قبل التحلل.