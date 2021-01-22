شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مسارات جديدة عند نقاط دخول أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

شهدت نقاط الدخول إلى إمارة أبوظبي على شارع دبي - أبوظبي، فتح مسارات جديدة، وتوسعة كبيرة أدت إلى تقليل المدة الزمنية التي كانت تصل لساعات في أوقات الذروة، وأيام نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، حيث بلغ وقت الانتظار والمرور نحو دقيقة.

وخصصت شرطة أبوظبي في وقت سابق مسارات خاصة وسريعة لتسهيل دخول الأفراد ممن يحملون نتيجة فحص «كوفيد19»، إلى إمارة أبوظبي، عند نقطة تفتيش منطقة «غنتوت»، حيث تم تحديد ثلاثة مسارات، الأول للمركبات الثقيلة والحافلات العامة، والثاني للمركبات الخفيفة، فضلاً عن مسار ثالث مخصص لحالات الطوارئ بخلاف المسارات الجديدة، حيث تهدف هذه المسارات إلى الحد من ازدحام المركبات، خصوصاً أن مراكز فحص الدم بتقنية الليزر، تستقبل وفوداً كبيرة بالاتجاه من دبي إلى أبوظبي.