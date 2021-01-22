شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين أوضاع الأطباء أبرزها.. "صحة النواب" تحدد خطة عملها بدور الانعقاد الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، خطة عملها لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعي الثاني، وحددت فيها أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، وأهم التشريعات والمشكلات التي ستهتم بها.

وأشارت لجنة الشئون الصحية إلى أنها رأت أن هناك موضوعات هامة يجب أن تنظرها وتشتمل على:

1 - متابعة أحداث الدراسات والأبحاث العلمية التي تقوم بها مراكز البحث والتوسع فى المنح والبعثات.

2 - مكافحة الإدمان وتوعية المجتمع بمخاطرة.

3 - ضرورة النظر فى منظومة الإسعاف والطوارئ الصحية.

4 - تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

5 - دراسة ملف مستشفيات التكامل.

6 - دراسة مشاكل العجز فى الحضانات وأسرة الرعاية المركزة وأجهزة الغسيل الكلوى.

7 - الاهتمام بملف الرعاية الصحية للمسنين.

8 - مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة وخاصة الفيروسات الكبدية.

9 - العمل على النهوض والارتقاء بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة والطب الوقائي.

10 -ضرورة الاهتمام ومتابعة السياسة التدريبية لأفراد الأطقم الطبية.

11 - ضرورة دراسة إمكانية سد العجز الحالى والمستقبلى للمختصين بالرعاية الصحية فى إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية لتحسين الأوضاع الطبية.

12 - ضرورة توفير الكادر الفنى المتخصص فى تشغيل واستلام وصيانه الأجهزة الطبية مع عقد دورات تدريبية مستمرة للفنين.

13 - التوعية ضد فيروس كورونا (كوفيد19) وطرق الوقاية ومكافحة العدوي وكذا متابعه مستجدات الجائحة.

14 - أكدت لجنة الشئون الصحية، أنها ستعقد حوارات مجتمعة لمناقشة عدد من القضايا الهامة التي تدخل ضمن اختصاص عمل اللجنة، ومنها، مشكلة الإدمان، والزيادة السكانية.