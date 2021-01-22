شكرا لقرائتكم خبر عن خفض الدين وزيادة موارد الدولة أبرز أهداف "خطة النواب" بدور الانعقاد الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من خلال خطة عملها للقيام بالدور المنوط بها دستوريا وتشريعيا ورقابيا وبما يحقق آمال وطموحات الشعب المصرى إعمالا بأحكام المواد الدستورية المتعلقة بمجلس النواب ابتداءً من المادة 101 من الدستور والخاصة بتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وصولا للأهداف والاختصاصات التشريعية والرقابية التى تسعى اللجنة للوصول إليها من خلال خطة عملها بوضع رؤية شاملة لمنظومة مالية واقتصادية رشيدة ومتكاملة.

وفى هذا الإطار، فإن اللجنة تهدف من خلال الموضوعات التى تحال إليها إلى ترجمة خطتها بطرح ومناقشة عدة موضوعات كمبادرات عن أعضائها تتعلق بالآتى:

عقد اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة ملامح السياسات المالية والاقتصادية للحكومة

معرفة رؤية الحكومة لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة

دراسة سياسة خفض الدين العام للعمل على الحد من الاقتراض

دراسة سبل جديدة لزيادة موارد الدولة

متابعة ما ورد بتقريرى اللجنة عن الحساب الختامى السنة المالية 2018/2019 والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 من توصيات

متابعة التقارير الربع سنوية المقدمة من الوزارات المعنية بتطبيق موازنة البرامج والأداء للعام المالى 2020/2021

الاستمرار فى تطوير المنظومة الضريبية واتخاذ كافة السبل لزيادة كفاءة وفعالية الإدارة الضريبية

دراسة الجوانب المالية والاقتصادية لمشكلة البطالة ورؤية اللجنة لمعالجتها فى إطار السياسات المالية والاقتصادية