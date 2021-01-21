لائحة الشباب في البرلمان.. البيجيدي والأحرار يعارضان مطالب الإلغاء

جدة - عبدالحي حسين - أخبر كل من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وزارة الداخلية باعتراضهما على أي توجه إلى إلغاء لائحة الشباب في مجلس النواب في الانتخابات المقررة هذا العام.

وبحسب رئيس حزب شارك في الاجتماعات بين الأحزاب وبين وزارة الداخلية، فإن حزبا العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار اعتراضا علانية ولوحدهما في بداية الأمر، على التوجهات التي كانت باقي الأحزاب تسعى إليها بشأن لائحة الشباب.

عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، شارك في هذه الاجتماعات، وكان يشجع على إنهاء العمل بهذه القوائم، وقال لموقع “اليوم 24″، إن مساعيه “ووجهت باعتراض شديد من لدن حزبين رئيسيين في الحكومة هما البيجيدي والأحرار”، بينما حزب التقدم والاشتراكية لم يعبر عن موقف علني في هذه الاجتماعات، بالرغم من كونه ظل غير متحمس لإلغاء قائمة الشباب.

وتشكل معارضة هذين الحزبين عقبة رئيسية أمام المطالب الرائجة لإلغاء قائمة الشباب. ويعتقد قادة بعض الأحزاب أن تلك المعارضة على وجه التحديد، هي “من ستمنح أنفاسا جديدة لقائمة الشباب تستمر لخمس سنوات إضافية”.

وتعزو مصادر في العدالة والتنمية دفاع حزبها على الاحتفاظ بقائمة الشباب رغم الانتقادات الموجهة إليها، إلى النتائج الجيدة التي حققها أعضاء فريقه النيابي ممن وصلوا إلى البرلمان بواسطة لائحة الشباب. ونجح تسعة شباب من هذا الحزب في الوصول إلى البرلمان بواسطة هذه اللائحة. بينما لم ينجح سوى ثلاثة أفراد من التجمع الوطني للأحرار في كسب مقاعدهم في مجلس النواب بواسطة هذه اللائحة، بينهم مصطفى بايتاس الذي أصبح لاحقا، قياديا بارزا في هذا الحزب.

أما حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتقد هذه القائمة بشدة، فإن سبعة نواب منه نجحوا في الوصول إلى البرلمان بواسطة هذه اللائحة. وكان الأمين العام الأسبق، إلياس العماري، قام بمناورة مع منظمة شبيبة حزبه بشأن الترشح على هذه القوائم، حيث قام بجمع أعضائها في فندق بالدار البيضاء آنذاك، وطلب منهم وضع سيرهم الذاتية لديه كي يختار منهم الأكثر أهلية للترشح، لكنه قام لاحقا، بإبعاد الذكور كليا عن اللائحة، وقدم لائحة تتضمن فقط نساء غالبيتهن لا صلة بينهن وبين شبيبة حزبه.

وتعد ابتسام عزاوي واحدة من الوجوه البارزة في الفريق النيابي للحزب، ممن كانت ضمن هذه اللائحة، لكنها تعاني الآن من إبعادها عن الواجهة، بسبب وقوفها بجانب رئيسها السابق في الحزب حكيم بنشماش، في مرحلة صراعه مع تيار “المستقبل”، وسيجري حرمانها من أي فرصة جديدة للترشح على قوائم حزبها، لاسيما في قائمة الشباب.