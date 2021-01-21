قنصل المغرب في برشلونة ينخرط في مبادرة تكوين منتخب مغربي بكتالونيا

جدة - عبدالحي حسين - انخرط عبد الله بيدود، القنصل العام للمغرب في برشلونة، في بادرة رياضية تهدف الی تمكين المنتخبات الوطنية من الاستفادة من اللاعبات واللاعبين المغاربة في كتالونيا.

وتباحث بيدود رفقة المٶطر المغربي في برشلونة، شرف الدين دينار، سبل الاستفادة من اللاعبين المغاربة في اقليم كتالونيا من خلال تكوين منتخب علی غرار تجربة المنتخب النسوي بكتالونيا، التي يشرف عليها دينار.

وقال دينار، في حظيثه مع “اليوم 24” ان المقترح حظي بترحيب القنصل المغربي، مبرزا أنه سيتم التنسيق مع مسٶولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتكريس الفكرة وترجمتها علی أرض الواقع.

وسبق للمٶطر دينار أن كان وراء التحاق 8 لاعبات من اقليم برشلونة بالمنتخبات الوطنية النسوية، ويتعلق الأمر بكل من نورة لوديني، فاطمةبريما، دليلة بروحو، ايمان دحمان، سارة كودينا، نور كاسترو، كوتر التقي، وياسمين اللوسادي.