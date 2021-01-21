بالتفاصيل.. تغييرات في عدد من المناصب الأمنية

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر مطلع، الخميس، باجراء تغييرات في عدد من المناصب الامنية منها قيادة عمليات بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إنه "تم اقالة الفريق الركن عامر صدام وتكليف احمد ابو رغيف بمنصب وكيل الداخلية لشؤون الاستخبارات".

وأضاف أنه "تم اقالة ابو علي البصري وتكليف حميد الشطري بمهام خلية الصقور"، مشيراً الى "نقل قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي الى وزارة الدفاع وتكليف اللواء الركن احمد سليم قائدا لعمليات بغداد".

وتابع أنه "تم اقالة قائد الشرطة الاتحادية جعفر البطاط وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية وكذلك اقالة لواء باسم مجيد مدير قسم استخبارات وامن عمليات بغداد".

وشهدت بغداد، اليوم الخميس، تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، اسفرت عن 32 قتيلا و110 جرحى.