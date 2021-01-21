الجيش الليبي: "٥+٥" اتفقت على إخراج المرتزقة الأجانب فورا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، عن توصل اللجنة العسكرية المشتركة لاتفاق مبدئي بحضور الدول الراعية لمقررات مؤتمر برلين.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اتفقت على عدد من النقاط بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتابع المحجوب أن الاجتماع ضم أيضا ممثلين عن الاتحادين الأفريقي والأوروبي وإيطاليا وتركيا.

وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فورا، بالإضافة إلى تفعيل حظر السلاح والالتزام و التقيد به.

وطالب بضرورة التقيد بالاتفاقات السابقة ومنها فتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب ليبيا، وإلزام الدول الراعية للاتفاق وبعثة الأمم المتحدة بتنفيذ هذا الاتفاق وإحالته لمجلس الأمن الدولي.

ورغم توافق الليبيين على تسوية خلافاتهم وانخراطهم في عملية سياسية واسعة لغرض إيجاد مخرج لهم من الأزمات المتتالية لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوقع اتفاقيات ومعاهدات مع مليشيات طرابلس لاستمرار مسلسل الفوضى في البلاد.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار عن طريق مجموعة (5+5) العسكرية، على أن يتم إخراج كافة المرتزقة ويكلف الجيش بمحاربة الإرهابيين والخارجين عن القانون.

ووفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في سرت واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإنه سيتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس وفتح الطريق الساحلي وتأمين حركة المدنيين وتبادل الأسرى وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها).