الكاظمي: ردنا على سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا ومزلزلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، إن حكومته سترد بشكل "قاس" و"مزلزل" على التفجيرين الانتحاريين في بغداد.

وأضاف الكاظمي في تغريدة على "تويتر"، "أثبت شعبنا صلابة عزيمته أمام الارهاب التكفيري الداعشي. إرادة الحياة لدى أهلنا وهم يتحدّون الارهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لا نظير لها".

وتوعد الكاظمي بالقول، "ردّنا على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسياً ومزلزلاً، وسيرى قادة الظلام الداعشي اي رجال يواجهون".

وكان الكاظمي قد أقال خمسة قادة زمن بارزين من مناصبهم بعد ساعات من تفجيرين انتحاريين استهدفا سوقا شعبيا في ساحة الطيران وسط بغداد، ما خلف 32 ضحية و110 جرحى، وفق أرقام وزارة الصحة.