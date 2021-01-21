كارثة بغداد تنسف رؤوس 5 قيادات أمنية بارزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، الخميس، عن إصدار أوامر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بإقالة 5 قادة أمن بارزين من مناصبهم على خلفية تفجيري بغداد.

وقال "رسول"، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن الأوامر شملت "إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق أحمد أبو رغيف بديلاً عنه".

وأشار البيان إلى إقالة عبد الكريم عبد فاضل (أبو علي البصري) مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه، وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام إدارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.

كما شملت التغييرات نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع، وتكليف اللواء الركن أحمد سليم قائدا لعمليات بغداد.

كما تمت إقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية.

ولفت رسول، في البيان، إلى إقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه.

تأتي قرارات الكاظمي بعد ساعات من تفجيرين انتحاريين استهدفا سوقا شعبيا في ساحة الطيران وسط بغداد، ما أسفر عن سقوط 32 ضحية و110 جرحى، وفق أرقام وزارة الصحة العراقية.