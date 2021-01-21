لفتة إنسانية سعودية مع مركب صيد مصري "غير قانوني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القاهرة، اليوم الخميس، الإفراج عن مركب صيد مصرية بعد دخولها المياه الإقليمية السعودية وممارسة الصيد بشكل غير قانوني.

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أنه "في إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة المواطنين المصريين بالخارج، نجحت مساعي القنصلية المصرية العامة بجدة في الإفراج عن مركب الصيد المصري (الشفاء) الذي كان على متنه 35 صيادا مصريا، وذلك بعد دخول المركب إلى المياه الإقليمية السعودية وممارسة صيد الاسماك بشكل غير قانوني، مما أدى إلي قيام السلطات السعودية بالتحفظ على المركب وطاقمه".

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن "السلطات السعودية الشقيقة قد استجابت لمساعي القنصلية العامة وقدمت المؤن والوقود اللازم لرحلة عودة المركب ".

وأوضحت الوزارة أن المركب غادر المياه الإقليمية السعودية يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري، بعد الاطمئنان على صحة وسلامة جميع المصريين على متنه، وبعد التأكد من استقرار الأحوال الجوية.