قنبلة تستهدف ملعبا بطرابلس لبنان.. إصابة "سيارة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هز انفجار أحد الملاعب اللبنانية، اليوم الخميس، عندما ألقى مجهول قنبلة صوتية في ملعب بمنطقة محرم بطرابلس، ثم فر إلى جهة مجهولة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية أن القوى الأمنية حضرت لموقع الانفجار على الفور وفتحت تحقيقًا في هذا التفجير.

وحسب شهود عيان، فقد أصيبت سيارة كانت مركونة بجانب مدخل الملعب بأضرار طفيفة.

وسمع دوي القنبلة في أرجاء المدينة، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن سبب إلقاء القنبلة هو خلافات عائلية، حيث نتج عن الحادث أضرار مادية خفيفة.

وأمس الأربعاء، حذّر نائب لبناني من تكرار سيناريو مرفأ بيروت كاشفا عن وصول مواد كيماوية متفجرة إلى لبنان على متن باخرة صينية.

وقال النائب في "حزب القوات اللبنانية" جورج عقيص في بيان له: "يبدو أن سيناريو انفجار المرفأ قد يتكرر، يبدو أن هذه السلطة لا تريد أن تتعلم من مذبحة الرابع من أغسطس".

وكانت كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم انفجرت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، ما أدى إلى تدمير جزء كبير من المدينة وسقطة أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى فيما لا تزال التحقيقات مستمرة من دون أن يعلن عن الساعة عن الجهة المسؤولية مع دخول التدخلات السياسية في القضية.