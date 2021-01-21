زوجة وشقيقة وأبناء وأحفاد.. تعرف على عائلة بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقب أدائه اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة، توجهت عائلة جو بايدن الرئاسية الأولى إلى البيت الأبيض.

ونشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريرا حول أفراد عائلة بايدن، بدءا من زوجته ومرورا بولديه من زوجته الأولى وأخيرا أحفاده الخمسة.

جيل بايدن

التقى بايدن زوجته عام 1975 بعد 3 سنوات من حادث سيارة مأساوي أودى بحياة زوجته الأولى نيليا، وابنتهما ناومي التي كانت تبلغ من العمر 13 شهرا، وإصابة ابنيهما بو وهانتر، الاذان كانا يبلغان من العمر عامين وثلاثة أعوام على التوالي.

وتزوج بايدن وجيل عام 1977، ورزقا بابنتهما آشلي.

وتعمل جيل مدرسة لغة إنجليزية، وتحمل شهادة الدكتوراه في مجال التعليم، وكانت السيدة الثانية أثناء عمل زوجها نائبا للرئيس باراك أوباما.





بو بايدن وهانتر بايدن

نجا بو وهانتر بايدن من حادث السيارة بعد قضاء عدة شهور في المستشفى.

شغل بو بايدن، الأبن الأكبر لجو بايدن، منصب النائب العام السابق لولاية ديلاوير، وكان ضابطًا في الجيش الأمريكي وعضوا في الحزب الديمقراطي.

ولد بو في فبراير/ شباط 1969، وتوفي في مايو عام 2015، بسبب سرطان في المخ، عن عمر يناهز 46 عاما. وكان لديه ولدان.

أما هانتر بايدن فقد ولد في فبراير 1970، ويبلغ من العمر 50 عاما، وهو محام، ورجل أعمال وعضو بالحزب الديمقراطي.

وتلقى هنتر تعليمه في جامعة جورجتاون، كما درس في كلية يل للحقوق، وعانى من إدمان المخدرات.

وفي عام 2014، تلقى تسريحًا إداريًا من الاحتياطي البحري الأمريكي بعد ثبوت تعاطيه الكوكايين.

وتصدر هانتر الأخبار في الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية عام 2020، عندما نشرت صحيفة New York Post رسائل بريد إلكتروني وصور من جهاز كمبيوتر محمول تشير إلى حصوله على أموال من شركات بوريزما الأوكرانية للطاقة.

آشلي بايدن

حصلت آشلي، 39 عامًا، على درجة الماجستير في العمل الاجتماعي من جامعة بنسلفانيا، وعملت أيضًا كمديرة مساعدة في مركز ديلاوير للعدالة.

وفي عام 2017، دشنت علامتها التجارية للملابس، وصنعت قبعات وأغراض أخرى لجمع الأموال للبرامج التي تعالج عدم المساواة في الدخل.

هاورد كرين

زوج آشلي، وهو جراح تجميل، وأيضًا أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة، ويصفه بايدن بأنه "الرجل المناسب" لابنته.

فاليري بايدن

فاليري بايدن أوينز، شقيقة بايدن الصغرى، هي أقرب مستشاريه السياسيين في معظم حياته المهنية ورافقته في الحملة الانتخابية.

الأحفاد الخمسة

لدى بايدن 5 أحفاد هم: ناتالي بايدن وفينيغان بايدن ومايسي بايدن وروبرت بايدن الثاني ونعومي بايدن