دول الاتحاد الأوروبي تتفق على الاعتراف المتبادل بنتائج فحوص كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اتفق زعماء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، على الاعتراف المتبادل بنتائج فحوص "PCR" وأطر استخدام تحاليل الأجسام المضادة لرصد فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن قمة افتراضية للاتحاد الأوروبي: "وافقت الدول الأعضاء اليوم بالإجماع على توصية المجلس الأوروبي الخاصة بتحديد أطر مشتركة لاستخدام الفحوص السريعة للأجسام المضادة والاعتراف المتبادل بنتائج فحوص كوفيد-19 في كامل أراضي الاتحاد الأوروبي".

وشدد البيان على أن هذا القرار "سيساعد في تخفيف انتشار الفيروس وسيسهم في ضمان عمل السوق الداخلية دون أي انقطاع".

وأكد زعماء دول التكتل أن "الاعتراف المتبادل بنتائج فحوص فيروس كورونا SARS-CoV-2 التي تجريها الأجهزة الصحية المرخصة، يتميز بأهمية كبيرة لتسهيل عمليات الانتقال عبر الحدود ومتابعة اتصالات المصابين والعلاج".